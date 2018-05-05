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الأهلي يقرر عودة ثلاثي الفريق الصيف المقبل

السبت 05/مايو/2018 - 07:54 م
الأهلي يقرر عودة ثلاثي الفريق الصيف المقبل
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الفجر الرياضي
 

قرر مسئولو النادى الأهلي استعادة خدمات ثلاثى الفريق المُعار مؤمن زكريا وأحمد الشيخ وناصر ماهر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

وكشف حسام البدرى، المدير الفني للأهلي، عن حاجته لجهود اللاعبين الثلاث في الفترة المقبلة وطلب عودتهم  للقلعة الحمراء في فترة الإنتقالات الصيفية لتعويض الغيابات العديدة في صفوف الفريق.

 

يذكر أن مؤمن زكريا مُعارًا لصفوف أهلي جدة السعودي بينما يلعب زميله أحمد الشيخ في صفوف الإتفاق، وكان ناصر ماهر معارًا لصفوف فريق سموحة .

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