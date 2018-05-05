من هي نوف الراكان الرئيسة التنفيذية للاتحاد السعودي للأمن السيبراني؟

أعلن المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، تعيين نوف عبد الله الراكان، رئيسا تنفيذيا للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن نواف الراكان، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني.

1- تخرجت في جامعة جورج واشنطن في مجال إدارة المشاريع.

2- التحقت ببرنامج "وندسور" للقيادات الدولية الشابة في بريطانيا.

3- بدأت مسيرتها العملية بالتجارة المبكرة وهي في عمر 19 عاما.

4- متخصصة في تطوير وبناء الشراكات وتمكين القيادات والكفاءات الشابة.

5- أول وأصغر سيدة تؤسس وترأس إدارة في القطاع المصرفي.

6- عملت لفترة في مكتب الأمم المتحدة بالرياض.

7- عضوة بعدد من لجان ومجالس أعمال بالغرف التجارية في المملكة.

8- تشغل مقعد السعودية في لجنة تطوير عمل المرأة العربية.

9- فازت بجائزة المرأة 2016 لدورها وإسهاماتها في دعم قضايا الطفل والمرأة، وكرمتها غرفة الرياض 2017، لدورها المتميز والفاعل في دعم وتطوير وضع المرأة في قطاع الأعمال.

10- تملك خبرة 14 عاما في قطاع الأعمال وإدارة المشاريع.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أصدر أمرا ملكيا، في الأول من شهر نوفمبر، بإنشاء هيئة باسم (الهيئة الوطنية للأمن السيبراني)، ترتبط به شخصيا، والموافقة على تنظيمها، وتعيين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان رئيسا لمجلس إدارتها.