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وزير التعليم: "السيسي كلفني بإعادة بناء الإنسان المصري"

السبت 05/مايو/2018 - 07:50 م
وزير التعليم: السيسي كلفني بإعادة بناء الإنسان المصري
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جهاد جمال
 
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس السيسي كلفه بإعادة بناء الإنسان المصري، متابعًا: الرئيس يتمنى أن توضع مصر على خرائط الدول الكبرى.

وأضاف شوقي، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، أن الرئيس يحلم بزيادة قيمة العملة، وأن تكون موازنة الدولة خالية من هذا العجز. 

واستكمل وزير التربية، كلنا صادقين فيما نفعل، مشيرًا إلى أنه يجب أن نؤمن بالهدف حتى لو اختلفنا في التفاصيل، متابعًا، نحن نهدر مهارات أبناءنا منذ سنوات كثيرة. 

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