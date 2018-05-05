"التضامن": سفر أول أفواج الحجيج في أوائل أغسطس المقبل

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مختصة بحج الجمعيات الأهلية المخصص لها 12 الف تأشيرة، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من اختيار الحجاج مطلع شهر إبريل الماضي.





وأضاف "عبد الموجود"، خلال حواره ببرنامج "العيلة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الوزارة نسقت مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقرات الحجاج في الأراضي السعودية.



