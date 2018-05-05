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"التضامن": سفر أول أفواج الحجيج في أوائل أغسطس المقبل

السبت 05/مايو/2018 - 07:50 م
التضامن: سفر أول أفواج الحجيج في أوائل أغسطس المقبل
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كساب أحمد
 
قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي لمؤسسة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة مختصة بحج الجمعيات الأهلية المخصص لها 12 الف تأشيرة، لافتًا إلى أن الوزارة انتهت من اختيار الحجاج مطلع شهر إبريل الماضي. 

وأضاف "عبد الموجود"، خلال حواره ببرنامج "العيلة"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الوزارة نسقت مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقرات الحجاج في الأراضي السعودية. 

واوضح أن حجاج مصر هذا العام 78 ألف موزعين ما بين وزارة التضامن، والقرعة عن طريق الداخلية، وشركات السياحة، لافتًا إلى أن سفر أول أفواج الحج في أوائل أغسطس القادم. 
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