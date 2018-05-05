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خالد أنور عن "عوالم خفية": سيسجل التاريخ وقوفي بجانب عادل إمام

السبت 05/مايو/2018 - 07:47 م
خالد أنور عن عوالم خفية: سيسجل التاريخ وقوفي بجانب عادل إمام
عوالم خفية
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أحمد رمضان متولي
 

أكد الفنان خالد أنور، أحد أبطال مسلسل "عوالم خفية"، الذي يعرض على قناة CBC خلال شهر رمضان المبارك أن الدور الذي سيقوم به في"عوالم خفية" مختلف تمامًا عن شخصية "تريكة" التي  قدمها العام الماضي في مسلسل "هذا المساء" وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا.

 

وعد أنور في تصريحات إلى موقع CBC بأن لا يرى المشاهدين أي تشابه بين دوره وبين "تريكة"، كما تحدث عن دوره وقال إنه يجسد شخصية شاب يدعى "زيزو" وهو طالب في الثانوية العامة ولديه شغف بالموسيقى.

 

بالنسبة إلى وقوفه أمام الزعيم عادل إمام في "عوالم خفية"، أكد أن "الزعيم رجل عظيم وتعلمت منه أشياء عديدة وأنا أقف بجانبه وسيُسجل في تاريخي أني وقفت بجانب الزعيم".

 

تدور أحداث المسلسل حول كاتب صحفي وروائي شهير، يقع تحت يديه مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسؤولين بتهمة الفساد بينهم شخصيات قريبة منه.

 

"عوالم خفية" إخراج رامي إمام، ويشارك فيه بطولته فتحي عبد الوهاب، رانيا فريد شوقي، بشرى، أحمد وفيق، هبة مجدي، محمد عز، نور قدري، أسامة عباس، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن الأحداث، والعمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.

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