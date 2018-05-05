الأمن التونسي يقبض على مغاربيين يروجان أقراصا لمعالجة المشاكل الجنسية‎ (صورة)

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بمحطة الإستخلاص مرناق التابعة لولاية بنعروس من إلقاء القبض على شخصين من دولة مغاربية عمرهما 39 و48 سنة على متن سيارة، وبتفتيشهما تفتيشا دقيقا تم العثور على 05 صفائح من مخدر القنب الهندي "زطلة'" تزن حوالي 0.5 كلغ.





و بمزيد التحري معهما، إعترفا أنهما يقيمان بمنزل بولاية نابل وبه كمية أخرى من نفس المخدر. و قد أذنت النيابة العمومية، بمداهمة المنزل وحجزت داخله على عدد 65 صفيحة من مخدر القنب الهندي "الزطلة" تزن حوالي 6.5 كلغ و600 قرص دواء مخصصة لمعالجة المشاكل الجنسية، ومبلغ مالي من العملة التونسية قدره 8900 دينار من عائدات الترويج في المخدرات.



