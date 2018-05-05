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الجوازات توضح الحالات التي يمنع فيها المواطنين من السفر لدول الخليج

السبت 05/مايو/2018 - 06:27 م
الجوازات توضح الحالات التي يمنع فيها المواطنين من السفر لدول الخليج
أرشيفية
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كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الشروط، التي يجب توافرها في الهوية الوطنية ليتمكن المواطنين من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الجوازات، إلى إن الأنظمة لا تسمح بسفر المواطن لدول مجلس التعاون، إذا كانت الهوية الوطنية تبقى على نهاية صلاحيتها مدة ثلاثة أشهر فقط أو أقل.

وشددت على أهمية التأكد، أن الهوية الوطنية سليمة غير تالفة، والتأكد من سلامة عدم تسجيلها في النظام مفقود، موضحة أنه في حالة العثور على الهوية بعد البلاغ لا يسمح حينها للمواطن باستخدامها في السفر.

وقالت إن سجل الأسرة لايعتبر وثيقة سفر معتمدة، والتعليمات تلزم بإصدار جوازات سفر مستقلة للأطفال.
المزيد عن: سفر المواطنين دول الخليج السعودية الجوازات
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