عزالعرب: ارتفاع معدل سرطانات الكبد في مصر خلال 30 سنة الأخيرة لـ1000%



وأوضح عز العرب، خلال حواره مع فضائية "العاصمة"، مساء السبت، أن استخدام زيت الطعام لأكثر من مرة يشكل خطورة، مضيفًا أن أكثر من 50% من السرطانات نتيجة تلوث الطعام.



وكشف أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد في مصر زادت خلال 30 سنة الأخيرة لـ1000%.



قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن زيت الطعام هو أحد الدهون اللازمة للجسم لأداء الوظائف، متابعًا وله مصادر حيوية.