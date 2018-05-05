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عزالعرب: ارتفاع معدل سرطانات الكبد في مصر خلال 30 سنة الأخيرة لـ1000%

السبت 05/مايو/2018 - 06:28 م
عزالعرب: ارتفاع معدل سرطانات الكبد في مصر خلال 30 سنة الأخيرة لـ1000%
الدكتور محمد عز العرب
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جهاد جمال
 
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، إن زيت الطعام هو أحد الدهون اللازمة للجسم لأداء الوظائف، متابعًا وله مصادر حيوية. 

وأوضح عز العرب، خلال حواره مع فضائية "العاصمة"، مساء السبت، أن استخدام زيت الطعام لأكثر من مرة يشكل خطورة، مضيفًا أن أكثر من 50% من السرطانات نتيجة تلوث الطعام. 

وكشف أن معدلات الإصابة بسرطان الكبد في مصر زادت خلال 30 سنة الأخيرة لـ1000%.
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