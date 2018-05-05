تسريب يكشف عن مواصفات جديدة بهاتف Galaxy S9 Active

كشف تسريب جديد عن مواصفات متعلقة بهاتف سامسونج Galaxy S9 Active، وهو أن الهاتف يتضمن نفس الشاشة بقياس 5.8 إنش الموجودة على جهاز "جالاكسي اس 9".





ومن المرجح أن تتخلص الشاشة من الجوانب المنحنية، وأن يتضمن حواف أكثر سماكة لتلبية احتياجات الراغبين في شراء هاتف متين وبطارية كبيرة الحجم.





ووفقًا للمعلومات، فإن الجهاز يحمل رقم النموذج "اس ام - جي 893"، بما يتماشى مع أرقام نماذج هذه التشكيلة من الهواتف، حيث جاء هاتف العام الماضي "جالاكسي اس 8 اكتف" برقم النموذج "اس ام - جي 892"، في حين حمل هاتف "جالاكسي اس 7 اكتف" "اس ام - جي 891".





ويتمثل الهاتف ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، إذ من المؤكد أن عمر البطارية يشكل نقطة ضعف في جهاز "جالاكسي اس 9"، لذلك فإن توفير زيادة تصل إلى 1000 ميلي أمبير هي بالتأكيد تحسن هائل ومرحب به.





ويتضمن الجهاز نفس البرمجيات والمعالج سناب دراجون 845 الموجودة على النسخة العادية من الهاتف، مع 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وكاميرا أمامية وخلفية مشابهة لجهاز "جالاكسي اس 9"، بحيث لن تتوفر كاميرا خلفية مزدوجة.