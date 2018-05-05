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مشاري راشد يواصل هجومه على الإخوان.. وأنصار "الإرهابية" يردون بالسباب

السبت 05/مايو/2018 - 06:23 م
مشاري راشد يواصل هجومه على الإخوان.. وأنصار الإرهابية يردون بالسباب
مشاري راشد
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صدفة غنيم
 

اقترن ذكر الداعية الكويتى مشارى راشد العفاسى خلال الفترة الماضية بالهجوم على جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما قام بمهاجمة حركة حماس بسبب تعليقها على الضربة الثلاثية الأخيرة على سوريا، الأمر الذي استغلته جماعة الإخوان للهجوم على العفاسي.

 

وجاءت آخر حلقات هجوم الداعية الكويتي على جماعة الإخوان الإرهابية، قبل قليل، فأكد العفاسى، أن الفكر الإخوانى المنحرف تسلل إلى دول الخليج العربى من خلال عناصر دخيلة.

 

وكتب مشارى، عبر حسابه على تويتر: "فى المملكة علماء يستحى الداعية أن يتكلم بحضرتهم، ولم يتسلل الفكر الإخوانى المنحرف إلى السعودية والخليج قديماً إلا من خلال عناصر دخيلة"، مضيفا: "لو فتشت قديماً وحديثاً لرأيت مفتى الجماعة السرورية أو الإخوانية ليس من أهل البلد كالسعودية والكويت وقطر، فهل نُلدغ من الحزب مرتين؟".

 

وسبقها العفاسي بتغريدة قبل ساعات قال فيها: "السؤال لجماعة الدعوة والإصلاح فى إيران والتى تمثل الإخوان المسلمين فى إيران وترفع شعار الوحدة الوطنية هناك، ما موقف الجماعة من قتل الشعب السورى والعراقى وتهجيره ؟".

 

وما لبث أن نشر العفاسي تغريدته، انهالت عليه التعليقات من أنصار الإرهابية، فقال أحمد: "العفاسي باع دينه بدنيا غيره".


وأضاف مصطفى: "ويستمر السفيه في ذم أسياده, لولا إخوان مصرنا الحبيبة الجريحة لما وصلت إليك و إلينا نسائم الدعوة الاسلامية,,,,أنت تتحدث بلسان أبي بكر و قلب أبي جهل"، فيما قال أمين: "قاتلك الله".

 

وتابع أمجد:" بدي أقول من اسرائيل خاف ربك يا شيخ . وخليك في نهجك الاول وما تبيع نفسك".

 

مشاري راشد يواصل هجومه على الإخوان.. وأنصار الإرهابية يردون بالسباب
مشاري راشد يواصل هجومه على الإخوان.. وأنصار الإرهابية يردون بالسباب
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