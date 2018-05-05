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الإسماعيلي يغري نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

السبت 05/مايو/2018 - 06:24 م
الإسماعيلي يغري نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل
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الفجر الرياضي
 

دخل مسئولو نادي الإسماعيلي في مفاوضات قوية  مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي بعد إنهاء إعارته للاتفاق السعودي، من أجل ضمه للدراويش في الصيف المقبل.

 

وفتح مسئولو الدراويش خطا ساخنا مع اللاعب من أجل تدعيم صفوف الإسماعيلي في بطولة إفريقيا العام المقبل.

 

وأكد مسئولو الإسماعيلي للاعب أنه سيحصل على الفئة الأولى بالفريق بجانب تقديره جيدا .

 

و تأتي طموحات رئيس الإسماعيلي بالظفر بخدمات أحمد الشيخ، ليكون خير تعويض حال رحيل إبراهيم حسن لاعب الفريق إلى أي من الدوريات الخليجية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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