برلماني لوزير التعليم: "هل تسعى لإبعاد أبناء البسطاء عن بعض الوظائف بقرارتك؟"
السبت 05/مايو/2018 - 06:25 م
رقية جمال
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة كانت مفاجئة للشعب المصري بأكمله.
وأضاف "إسماعيل"،خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزير التعليم كان ينبغي أن يقوم بتوضيح آلية اتخاذ قرار تعريب المناهج بالمدارس التجريبي، وهل يهدف للحفاظ على اللغة العربية والأخلاق، وهل هذا يتناسب مع سوق العمل الآن.
وتسائل، حول ما إذا كان القرار بتعريب جميع المدارس يهدف لحرمان أبناء البسطاء من التعيينات في الوظائف ذات المصاف الأول، وإبعاد المتفوقين من أبناء البسطاء عن البحث العلمي الذي يعتمد بشكل أساسي على اللغة الإنجليزية.
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