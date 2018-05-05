برلماني لوزير التعليم: "هل تسعى لإبعاد أبناء البسطاء عن بعض الوظائف بقرارتك؟"

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن قرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة كانت مفاجئة للشعب المصري بأكمله.





وأضاف "إسماعيل"،خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن وزير التعليم كان ينبغي أن يقوم بتوضيح آلية اتخاذ قرار تعريب المناهج بالمدارس التجريبي، وهل يهدف للحفاظ على اللغة العربية والأخلاق، وهل هذا يتناسب مع سوق العمل الآن.



