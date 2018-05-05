بعد نجاحها في ليالي دبي.. نوال الزغبي تسافر إلى هولندا 12 مايو الجاري

تستعد النجمة الذهبية نوال الزغبي، للسفر إلى هولندا 12 مايو الجاري لاحياء حفلاً ساهراً هناك، لتعود بعده إلى بيروت استعدادا لموسم صيف حافل بالمهرجانات والحفلات.

يذكر أن نوال أحيت أمس الجمعة، مهرجاناً جماهيرياً ضخماً في الـDragon Mart 2 في دبي، من تنظيم شركة Spotlight للسيد ماهر خوخجي، حيث غصّت باحة المول بأكثر من 2000 شخص، حضروا للقائها في حفل من أنجح حفلات افتتاح موسم الصيف، أشعلت فيها المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، وغنّت جديدها وقديمها، واختارت من جديدها (قالوا) التي تفاعل معها الحاضرون بشكل مُلفت ورددوها معها غناءاً، كما غنّت (بالقلب)، (بحبّو كتير)، (كاراميل)، (ألف مية)، (ما اندم عليك)، (الليالي) وغيرها من أجمل أغنياتها.