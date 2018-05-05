ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد نجاحها في ليالي دبي.. نوال الزغبي تسافر إلى هولندا 12 مايو الجاري

السبت 05/مايو/2018 - 06:25 م
بعد نجاحها في ليالي دبي.. نوال الزغبي تسافر إلى هولندا 12 مايو الجاري
نوال الزغبي
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

تستعد النجمة الذهبية نوال الزغبي، للسفر إلى هولندا 12 مايو الجاري لاحياء حفلاً ساهراً هناك، لتعود بعده إلى بيروت استعدادا لموسم صيف حافل بالمهرجانات والحفلات.

 

يذكر أن نوال أحيت أمس الجمعة، مهرجاناً جماهيرياً ضخماً في الـDragon Mart 2 في دبي، من تنظيم شركة Spotlight للسيد ماهر خوخجي، حيث غصّت باحة المول بأكثر من 2000 شخص، حضروا للقائها في حفل من أنجح حفلات افتتاح موسم الصيف، أشعلت فيها المسرح برفقة فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو إيلي العليا، وغنّت جديدها وقديمها، واختارت من جديدها (قالوا) التي تفاعل معها الحاضرون بشكل مُلفت ورددوها معها غناءاً، كما غنّت (بالقلب)، (بحبّو كتير)، (كاراميل)، (ألف مية)، (ما اندم عليك)، (الليالي) وغيرها من أجمل أغنياتها.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 6:40:07 PM