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تفاصيل تعديلات لائحة محطات الوقود الجديدة

السبت 05/مايو/2018 - 06:19 م
تفاصيل تعديلات لائحة محطات الوقود الجديدة
أرشيفية
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أصدر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك، آل الشيخ، وزير الشؤون البلدية والقروية، اليوم السبت، أوامره بالموافقة على تعديلات اشتراطات محطات الوقود.

ولائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة خضعت لعدد من التعديلات، والتي جاءت كالتالي بعد التعديل 4 فئات لمحطات الوقود:

تم تصنيف المحطات في اللائحة الجديدة إلى أربع فئات، وفقًا لموقع المحطة، ومساحتها، وطبيعة الخدمات الأساسية والاختيارية.

ووفقًا للتصنيفات السابقة تقع محطات الفئة (أ)، على طريق إقليمية، وتبلغ مساحة كل منها (10 آلاف)، متر مربع. أما محطات الفئة (ب)، فتقع على طريق إقليمية، وتبلغ مساحة كل منها (6 آلاف) متر مربع.

فيما تقع محطات الوقود من الفئة (ج)، في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحة كل منها (3 آلاف) متر مربع، وتقع محطات الفئة (د) في مخطط معتمد داخل المدينة، وتبلغ مساحة كل منها (2000) متر مربع.
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