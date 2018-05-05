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أحمد عكاشة: الشعب المصري غير مكتئب لكن معنوياته ضعيفة

السبت 05/مايو/2018 - 06:23 م
أحمد عكاشة: الشعب المصري غير مكتئب لكن معنوياته ضعيفة
أحمد عكاشة
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داليا الحسين
 
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي وعضو المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر، إن الشعب المصري غير مكتئب لكن معنوياته ضعيفة، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري استهلاكي وغير منتج.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مصر تخوض حرب أسوأ من حروب الجيوش، لأنها تواجه عصابات "سراب" ذات أفكار مغلقة ومضللة وحديثها كله تخاريف.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أقرت سن الشباب من 25 حتى 65 عامًا.
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