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رئيس هيئة قناة السويس: الشباب أمانة في رقابنا

السبت 05/مايو/2018 - 06:21 م
رئيس هيئة قناة السويس: الشباب أمانة في رقابنا
مهاب مميش
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جهاد جمال
 
عقب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، على تقنين مشاريع الشباب أن السعي للرزق مطلوب، مضيفًا أنه لا بد وأن يكون من خلال الدولة والقانون.

وتابع مميش، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العاصمة"، مساء السبت، أنه قرر تقنين وضع الشباب العاملين، لافتًا إلى أنه تم تحديد مكان معين لهم، به مصادر طاقة ومياه وصرف، وبعيد عن العشوائية. 

وأضاف، أنه تم تقنين عربات بيع الأطعمة بجانب قناة السويس بهدف مساعدة الشباب، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية وأمنية لتحديد أماكن سهل الوصول إليها من قبل الأهالي، متابعًا: "الشباب أمانة في رقابنا"، مؤكدًا أن تقنين مشاريع الشباب جاء من حرص الدولة عليهم، وستقدم لهم التسهيلات.
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