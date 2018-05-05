بتروجت يقترب من ضم نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

دخل مسئولو نادي بتروجت في مفاوضات قوية مع محمد شريف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي من أجل ضمه لصفوف الفريق خلال الصيف المقبل.

وطلب طارق يحيي المدير الفني للفريق البترولي ضم شريف لبتروجت في المبركاتو الصيفي المقبل بسبب الإمكانيات الفنية المميزة للاعب.

وكان حسام البدري المدير الفني للأهلي قد أعطى الضوء الأخضر للجنة الكرة بالنادي لتسويق شريف خلال الفترة المقبلة، لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية فضلاً عن عدم اقتناعه بالصفقة لعدم الاخذ برأيه قبل إتمامها.

وكان محمد شريف انتقل لصفوف النادي الاهلي في يناير الماضي قادمًا من صفوف وادي دجلة لمدة أربع مواسم مقابل 10 ملايين جنيه.