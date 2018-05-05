خالد الجندي: صوموا عن نشر الأكاذيب والشائعات على الانترنت في رمضان (فيديو)

نصح الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالابتعاد عن متابعة الانترنت، خلال شهر رمضان، موضحا أن هناك الكثير من الأكاذيب والشائعات التى ينشرها أهل الشر.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "ادخل شوف أحاديث وآيات قرآنية، لازم نصوم عن الشائعات والتشيير، لازم نرفع شعار كل ما فى النت كاذب، إلى أن يثبت صحته، والبشكل ده نكون فى أمان وبعيدين عن المشاركة فى نشر الأكاذيب".