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محافظ الشرقية يمنح المهندس عبداللطيف عبدالخالق درع المحافظة

السبت 05/مايو/2018 - 06:10 م
محافظ الشرقية يمنح المهندس عبداللطيف عبدالخالق درع المحافظة
محافظ الشرقية يكرم المهندس عبداللطيف عبدالخالق
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على هامش المؤتمر الجماهيري الذي عقده اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأهالي مركز ومدينة ديرب نجم قام المحافظ بتكريم المهندس عبد اللطيف عبد الخالق المتبرع بإنشاء وتجهيز وحدة الجهاز الهضمي والغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي بإهدائه درع المحافظة تقديراً وتكريماً له على مشاركته المجتمعية الجادة والتي إستطاعت أن تقدم صرحاً صحياً وعلاجياً يساعد في الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية لأهالي مركز ومدينة ديرب نجم.

وأشاد المحافظ بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية وبدور رجال المجتمع المدني في إقامة المشروعات التنموية والخدمية والتي تساهم في تنقديم خدمة للمواطنين وتحقق لهم حياه كريمة وتساهم في إحداث التنمية المستدامة والمنشودة في كافة القطاعات.
محافظ الشرقية يمنح المهندس عبداللطيف عبدالخالق درع المحافظة
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