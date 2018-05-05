محافظ الشرقية يمنح المهندس عبداللطيف عبدالخالق درع المحافظة

على هامش المؤتمر الجماهيري الذي عقده اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأهالي مركز ومدينة ديرب نجم قام المحافظ بتكريم المهندس عبد اللطيف عبد الخالق المتبرع بإنشاء وتجهيز وحدة الجهاز الهضمي والغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجم المركزي بإهدائه درع المحافظة تقديراً وتكريماً له على مشاركته المجتمعية الجادة والتي إستطاعت أن تقدم صرحاً صحياً وعلاجياً يساعد في الإرتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية لأهالي مركز ومدينة ديرب نجم.



