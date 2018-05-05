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التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح حتى الآن

السبت 05/مايو/2018 - 06:10 م
التموين: توريد 1.8 مليون طن قمح حتى الآن
ممدوح رمضان
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رقية جمال
 
قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أعلن أن مساحة الأرز المنزرع العام الماضي بلغت 1.8 مليون فدان، والعام الحالي سيكون 740 ألف فدان، مشيرًا إلى أن ما أعلنته وزارة الزراعة هى المساحات الرسمية المنزرعة بالأرز والتى بلغت 1.3 مليون فدان، بينما ما أعلنه وزير التموين هو جميع ما تم زراعته بالأرز يشمل المساحات الرسمية والمخالفة.

وأضاف "رمضان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن الحكومة المصرية تسعى لتقنين المساحات المنزرعة بالأرز.

على جانب آخر، أوضح، أنه حتى هذه اللحظة تم توريد نحو 1.8 مليون طن قمح أي مايعادل نصف المستهدف، وتم دفع مستحقات للمزارعين تصل لنحو 6-6.2 مليار جنيه، بينما الوزارة تستهدف شراء 3.5-4 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

ونوه، إلى أن وزارة المالية تتيح مخصصات مالية لجميع المستهدف شراءه من القمح والذي يصل لنحو 4 ملايين جنيه، والصوامع معدة لتخزين هذه الكميات، ولم يتم تخزين القمح بشون ترابية.
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