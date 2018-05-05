تفاصيل الحكم بالسجن 7 سنوات على 3 قتلو جزار في كفرالشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، بمعاقبة شقيقين ونجل عمهما، السجن المشدد لـ7سنوات لإتهامهم بقتل جزار، كما قضت ببراءة 3 آخرين.



حيث قضت المحكمة بمعاقبل كل من مصطفى فتحى على الحليسى، 42عامًا، بائع متجول، ونور على يوسف محمود الحليسى،30 سنة ميكانيكى، وشقيقه محسن 39 سنة عامل معمارى، بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وإلزامهم بأتعاب ومصاريف المحاماة، وذلك لإتهامهم بقتل محمد أحمد سعد رجب الجزار، عامل، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، كما قضت ببراءة فتحى فتحى على الحليسى، ومحمود يوسف محمود الحليسى، وعلى يوسف محمود الحليسى، مما نسب إليهم فى القضية رقم 2467 لسنة 2018م، جنايات مركز فوة، والمقيدة برقم 242 لسنة 2018م كلى كفر الشيخ.



تعود أحداث الواقعة لأخر ديسمبر الماضى، عندما حدثت مشاجرة بين المتهم الأول والمجنى عليه قاصدين من ذلك قتله، وانهالوا علي المجنى عليه طعنًا بأسلحة بيضاء "سكين، مفك، كتر" فى مواضع متفرقة من جسده بالتناوب فيما بينهم، وأحدثوا إصابته بفروة الرأس والجبهة والأنف والعنق والكتف الأيسر، ويسار الوجه مع الظهر، والساعد والمرفق الأيمن، واليد اليمنى والركبة واليسرى، والموصوف بالصفة التشريحية التى أودت بحياته.



وتمكنت مباحث فوه، من القبض على المتهمين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين، وصدر حكم محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، السابق ذكره بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وبراءة 3 آخرين.

