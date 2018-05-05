الشرطة الروسية تعتقل أكثر من ألف شخص فى احتجاجات ضد بوتين

أفادت وكالات رويترز، عن مراقبين لحقوق الإنسان، أنّ الشرطة الروسية احتجزت أكثر من 1000 شخص فى أنحاء البلاد خلال احتجاجات ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم..

ودعا زعيم المعارضة أليكسي نافالنى، الذى تم اعتقاله أيضاً، منتقدى الكرملين للتظاهر قبيل تنصيب بوتين لولاية رئاسية رابعة لتسجيل معارضتهم ضد ما يصفه بحكم قياصرة روسيا الأوتوقراطى.





وقالت تقارير إنّ ما لا يقل عن 1029 شخصًا تم احتجازهم فى 19 مدينة مختلفة بجميع أنحاء البلاد، بينهم 475 شخصاً في موسكو.