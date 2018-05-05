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رامز أمير يعود من الساحل الشمالي وينتهي من "رسايل" في هذا التوقيت

السبت 05/مايو/2018 - 04:58 م
رامز أمير يعود من الساحل الشمالي وينتهي من رسايل في هذا التوقيت
رامز أمير
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أحمد رمضان متولي
 

عاد الفنان رامز أمير مساء أمس من الساحل الشمالى بعد الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد استمرت ليوم كامل جمعته بالنجمة مي عز الدين، بطلة مسلسل "رسايل".

 

ومن المقرر أن ينتهي رامز من تصوير مشاهده في رسايل يوم الخميس المقبل، وهو نفس يوم انتهاء تصوير المسلسل بالكامل.

 

وكشف رامز أمير عن تحمسه الشديد لمعرفة رد فعل الجمهور بعد عرض المسلسل في رمضان، خاصة وأنه يقدم خلال العمل عدد كبير من مشاهد الأكشن الصعبة التي تقدم لأول مرة في الدراما المصرية والعربية، وقدمها كلها بنفسه دون الاستعانة بدوبلير في اي من المشاهد الصعبة، حتى أنه كان قد تعرض للإصابة في أول أيام تصوير المسلسل في شهر ديسمبر الماضي.

 

مسلسل "رسايل" بطولة مي عز الدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج سينرجي، يشارك في البطولة خالد سليم، أحمد حاتم، راندا البحيري وأحمد سعيد عبد الغني.

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