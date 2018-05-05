ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

سيارة غير تقليدية تتحول إلى "روبوت" عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)

السبت 05/مايو/2018 - 04:46 م
سيارة غير تقليدية تتحول إلى روبوت عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)
J-deite
طباعة
 
انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لسيارة غير تقليدية تستطيع التحول إلى روبوت عملاق طوله 4 أمتار، حيث اختلفت هذه السيارة وبشكل كبير عن كثير من السيارات الأخرى المتحولة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأن السيارة تستطيع تغيير شكلها مع وجود راكبين (السائق وراكب في المقعد المجاور له) بداخلها طوال الوقت.

وتم تصميم هذه السيارة المتحولة بتعاون شركة تاكارا تومي اليابانية مع شركة بريف روبوتيكس للتصميمات، حيث أطلقت الشركتين على هذه السيارة اسم J-deite، وأظهر الفيديو أن عملية التحول من سيارة إلى روبوت عملاق تتم خلال دقيقة واحدة تقريبا.

ولمن يتساءل عن عمل هذه السيارة فهي سيارة حقيقية تستطيع التحرك بسرعة قصوى 59 كم/ساعة، أما عند تحولها إلى روبوت فيمكنها التحرك بسرعة قصوى تبلغ 28 كم/ساعة تقريبا، كما يمكن للروبوت العملاق المشي أيضا بتحريك أقدامه لكن بسرعة بطيئة جدا لا تتعدى أكثر من 96 متر في الساعة.

وتم تصميم هذه المركبة لعرضها في الحدائق العامة والأحداث والمؤتمرات الهامة، ولا يتوجد حتى الأن أنباء مؤكدة عن انتاج الشركتان لهذه المركبة بشكل موسع في وقت قريب.

سيارة غير تقليدية تتحول إلى "روبوت" عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)
سيارة غير تقليدية تتحول إلى "روبوت" عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)
سيارة غير تقليدية تتحول إلى "روبوت" عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)
سيارة غير تقليدية تتحول إلى "روبوت" عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)
المزيد عن: عربيه عربية عربيات سياره سيارة تتحول لروبوت عملاق سيارة سيارات السيارات اخبار السيارات J-deite
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 5:00:26 PM