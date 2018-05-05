سيارة غير تقليدية تتحول إلى "روبوت" عملاق طوله 4 أمتار (فيديو وصور)

انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو لسيارة غير تقليدية تستطيع التحول إلى روبوت عملاق طوله 4 أمتار، حيث اختلفت هذه السيارة وبشكل كبير عن كثير من السيارات الأخرى المتحولة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة، وذلك لأن السيارة تستطيع تغيير شكلها مع وجود راكبين (السائق وراكب في المقعد المجاور له) بداخلها طوال الوقت.





وتم تصميم هذه السيارة المتحولة بتعاون شركة تاكارا تومي اليابانية مع شركة بريف روبوتيكس للتصميمات، حيث أطلقت الشركتين على هذه السيارة اسم J-deite، وأظهر الفيديو أن عملية التحول من سيارة إلى روبوت عملاق تتم خلال دقيقة واحدة تقريبا.





ولمن يتساءل عن عمل هذه السيارة فهي سيارة حقيقية تستطيع التحرك بسرعة قصوى 59 كم/ساعة، أما عند تحولها إلى روبوت فيمكنها التحرك بسرعة قصوى تبلغ 28 كم/ساعة تقريبا، كما يمكن للروبوت العملاق المشي أيضا بتحريك أقدامه لكن بسرعة بطيئة جدا لا تتعدى أكثر من 96 متر في الساعة.





وتم تصميم هذه المركبة لعرضها في الحدائق العامة والأحداث والمؤتمرات الهامة، ولا يتوجد حتى الأن أنباء مؤكدة عن انتاج الشركتان لهذه المركبة بشكل موسع في وقت قريب.