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البرومو الثاني لـ"فوق السحاب" (فيديو)

السبت 05/مايو/2018 - 04:53 م
البرومو الثاني لـفوق السحاب (فيديو)
هاني سلامة
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شيماء عطية
 
طرح المنتج تامر مرسي، الإعلان الدعائي الثاني لمسلسله "فوق السحاب" للفنان هاني سلامة، الذي يخوض به السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وظهر من خلال البرومو مشاهد أكشن وإثارة ومطاردات، نفذت باستخدام فريق عالمي متخصص في هذه النوعية من المشاهد.

"فوق السحاب" بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبدالغني ونهال عنبر وشادي ألفوس وتوني ماهر، من تأليف حسان دهشان، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سنرجي" لمالكها تامر مرسي.

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