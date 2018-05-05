عادات يومية تدمر صحتك.. احذريها!

هناك عادات تفعلينها يوميًا ولا تدركين ما مدى خطورتها عليكِ، تؤدي إلى إصابتك بامراض خطيرة وعلى رأسهم السرطان، لذا احذري فعلها قدر الإمكان، وهي:-





الجلوس لفترات طويلة

إذا كنتِ تعملين بوظيفة مكتبية، فأنت مضطرة للجلوس لمدة 8 ساعات متتالية وربما أكثر، فضلًا عن القيادة أو الجلوس أمام التلفزيون أو إنهاء المهام الأخرى التي تتطلب الجلوس، فمن الضروري ممارسة بعض التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة على الأقل على مدار 3 أو 4 أيام بالأسبوع. وإذا صعب عليكِ ممارسة التمارين الرياضية، يمكنك ببساطة تخصيص نصف ساعة من اليوم للسير قليلًا ولمسافة تستطيعين إنهاءها.





ملاصقة الهاتف المحمول

نضعها هواتفنا على السرير بجانبنا أو نضعها في جيوبنا، وخصوصًا الجيب القريب من منطقة الصدر، احرصي على أن يكون الهاتف بعيد عنكِ سواء عند النوم أو وضعه في حقيبتك أو جراب منفصل إذا كنتِ بالخارج، ويُنصح كذلك بإغلاق الموبايل وقت النوم أو الأوقات التي لا تحتاجين الهاتف المحمول بها.





العمل في أثناء الليل

الكثيرات منا قد تضطر إلى العمل خلال فترة الليل، ثم خلال المناوبات الليلية أو حالات العمل بالقطعة من المنزل على سبيل المثال. لكن هناك بعد الدراسات التي تؤكد أن العمل في أثناء فترة الليل يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، ويعتقد الخبراء أن إعاقة هرمون الميلاتونين الذي عادة ما يُفرز عند النوم في أثناء الليل هو ما يزيد خطر الإصابة السرطان، تذكري دومًا أن انتظام ساعات النوم والحصول على القدر الكافي منه، هو أهم ما يمنحك حياة صحية سليمة.





الإفراط في تناول المشروبات السكرية

المشروبات السكرية جزء أساسي من نظامنا الغذائي خصوصًا في فصل الصيف، فنظن أننا لا نستطيع العيش دون المشروبات الغازية أو العصائر المحلاة وما إلى ذلك، إلا أن هذه المشروبات لها تأثير الوجبات الدهنية أو السكرية نفسه، إذ إنها ترفع معدلات السكر والأنسولين بالدم إلى مستويات عالية، وهو ما يخلق البيئة المثالية لنمو الخلايا السرطانية خصوصًا في منطقة البطن والرحم.





استخدام المنتجات الواقية من الشمس بطريقة خاطئة

من الأخطاء الشائعة التي نقع فيها جميعًا هي عدم الاهتمام باستخدام واقي الشمس على الإطلاق، فوظيفة واقي لشمس لا تقتصر على الحفاظ على لون بشرتك، بل حماية بشرتك من أشعة الشمس الضارة.





لذا يجب عليكِ فعل التالي:-

- اختيار المنتج المناسب، أي ألا يحتوي على مواد كيميائية قوية مثل حمض البنزويك أو سينوكزات أو دايوكسيبنزون أو هوموسلايت وما شابهها.

- واحرصي أيضًا على أن يكون واقي الشمس خاليًا من مادة أوكسي بنزون التي تنتج الجذور الحرة المسببة لتلف الخلايا أو النمو السرطاني.

- وضع كميات كافية منه وتوزيعه جيدًا على البشرة، واحرصي على وضعه قبل التعرض للشمس بمدة تقدر بـ15 – 30 دقيقة حتى يمتصه الجلد جيدًا.

- ولا تنسي أن تكرري الأمر كل ساعتين.