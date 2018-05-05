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بيدرو يكشف للاعبي الإسماعيلي نقاط القوة والضعف بالزمالك

السبت 05/مايو/2018 - 04:53 م
بيدرو يكشف للاعبي الإسماعيلي نقاط القوة والضعف بالزمالك
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الفجر الرياضي
 

قرر البرتغالي بيدرو بارنى المدير الفني للإسماعيلي إقامة محاضرة بالفيديو ،تشمل آخر ثلاث مواجهات لفريق الزمالك ، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق المنافس وكيفية استغلالها للفوز والتأهل للمباراة النهائية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك الأثنين المقبل ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

ويخوض الفريق معسكر مغلق بالإسكندرية اعتبارا من غدا الاحد وحتى الجمعة المقبل ، استعدادا لمباراتي الزمالك والمصري البوسعيدي ببطولتي كأس مصر والدوري المحلى.

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