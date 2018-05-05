هشام عباس في وصية أكرم حسني وأحمد أمين على CBC (صور)

يترقب عشاق الكوميديا مسلسل "الوصية" الذي تعرضه قناة CBC على شاشتها في شهر رمضان المبارك، ضمن باقة متنوعة من الأعمال الفنية، خاصة وأن المسلسل يشهد ظهور عدد كبير من النجوم الكبار كضيوف شرف.

من بين ضيوف شرف" الوصية" هشام عباس، حيث سيظهر في إحدى الحلقات مع الأبطال أكرم حسني و أحمد أمين.

تدور أحداث "الوصية" في حلقات منفصلة متصلة حول وفاة مليونير مصري يدعى "طارق النويري"، أحد عمالقة صناعات الحلويات في مصر، وبذلك يصبح الوريث لهذا ابنه الوحيد "إبراهيم" والمشهور باسم "إيبو"، الذي سُميت منتجات الشركة باسمه ووضعت صورته وهو صغير على أغلفتها، ما أكسبه شهرة ومحبة الناس.

نكتشف من خلال الأحداث، أن إبراهيم شخص مستهتر وطائش، ولذلك ترك والده وصية بشروط يقوم بتنفيذها برفقه سكرتيرة والده "شاهي".

"الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، وتضم بطولته العديد من النجوم من بينهم أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، أميرة الشريف، وخالد كمال.