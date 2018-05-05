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تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)

السبت 05/مايو/2018 - 04:49 م
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)
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الفجر
 
ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 43 شكوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الأسبوعي، الذى عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المهندس راضى امين السكرتير العام للمحافظة، واللواء شكرى الجندى، واللواء هانى النواصرة، واللواء سيد احمد محمد سيد أحمد، واللواء ابراهيم القصاص، والدكتور عمرو دوير، والدكتورة منى عبدالعاطى، اعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطن "م.ع.ع.م" الموافقة على نقله بالتبادل من مديرية الصحة بالبحيرة إلى مديرية الصحة بكفرالشيخ، والتماس المواطن "ع.ح.ر.ع" الموافقة على زراعة 12 فدان من الأرز لأنه يروى ري الراحة ويصعب تجفيفه، والتمس "س.ع.غ.أ" الموافقة على تجديد رخصة السيارة، وطالبت "ل.ع.ج.ق.هـ.م.ز" الموافقة على حجز قاعة قصر الثقافة.

كما التمست "ع.م.ع.ك" الموافقة على إبقائها في السكن الإداري التابع لهيئة البريد، والتمس "م.ع.م.م" الموافقة على استخراج بيان الاستشهاد لابنه الشهيد، والتمست "ن.س.م" الموافقة على الحصول على وحدة سكنية، وطالبت "ن.ع.س.م" الموافقة على الحصول على وحدة سكنية، وطالب " ع.ع.أ.ن" الموافقة على ترخيص قطعة أرض مباني مساحة 200 متر، والتمس "م.س.م" الموافقة على نقل الرخصة باسمه حيث الرخصة مسجلة باسم والدته، بالإضافة الى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث محافظ كفر الشيخ، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًا تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفورى لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدًا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا.
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)
تعرف على رسائل محافظ كفرالشيخ للمواطنين خلال مناقشة شكواهم (صور)
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