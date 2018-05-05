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حبس عاطل تخصص في خطف الموبايلات بالبساتين

السبت 05/مايو/2018 - 04:46 م
حبس عاطل تخصص في خطف الموبايلات بالبساتين
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داليا عادل
 
أمرت نيابة البساتين الجزئية، برئاسة المستشار تامر عاشور، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين عن طريق الخطف، فى دائرة قسم شرطة البساتين.

كان ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تمكنوا من القبض على "أ.ف"  29 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا آخرهم "سلاح بدون ترخيص"، لمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف مترجلاً"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 حوادث سرقة هواتف المواطنين بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "حسن النية"، صاحب هواتف محمولة.

 وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى تولت التحقيق.
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