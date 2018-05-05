تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري ويونياو دو سونجو





انتهت منذ قليل وقائع الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري ويونياو دو سونجو والمقرر اقامتها في التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد المصري ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية لدور المجموعات من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، والذي أقيم بمقر قاعة الاجتماعات الرئيسية بالنادي المصري تحت رئاسة منسق عام المباراة السوداني عصام شعبان ومراقب المباراة الجيبوتي محمد مؤمن وبحضور ابراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي المصري واللواء أمجد عباس مدير أمن النادي والأستاذ محمد عصفور مدير ادارة السكرتارية ، وكذلك طاقم التحكيم المغربي بقيادة حكم الساحة جان جاك ندالا نجامبو “الكونغو الديمقراطية” ومعاونيه أوليفر سافاري كابيني “الكونغو الديمقراطية” مساعد الحكم الأول ومارك سونكو “أوغندا” مساعد الحكم الثاني بالإضافة إلى الحكم الرابع ماشود سالي “أوغندا .









مثل فريق المصري في المؤتمر وليد بدر المدير الاداري ومحمود جابر اداري الفريق والدكتور محمد عنان طبيب الفريق وابراهيم غانم مسئول المهمات ، بينما مثل فريق يونياو دو سونجو أنطونيو سوسا ممثل اتحاد الكرة بموزمبيق وجوناس مانفيل نائب رئيس النادي وألكسندر ماتافيل طبيب الفريق وايدسون فيجارنو مسئول المهمات.









وقد تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وسيرتدي حارس المصري اللون الأزرق ، فيما سيرتدي فريق يونياو دو سونجو القميص البرتقالي والشورت الأشود والجوارب السوداء وسيرتدي حارسه القميص الأخضر والشورت الأصفر.



