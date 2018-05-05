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محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)

السبت 05/مايو/2018 - 04:48 م
محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)
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هشام إسماعيل
 
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على أن الاهتمام بالتعليم والعلم هو الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة للبلاد كما أشاد بجهود جميع القائمين على العمل بالمدرسة المصرية العربية الدولية بالمجمع التعليمى للغات تقديرا لما حققته المدرسة من مستوى متميز على مستوى المدارس الدولية بالنظم البريطانية.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأشرف فؤاد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والعميد وجيه عباس رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة، وفاخر عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية للاحتفالية السنوية الكبيرة التى نظمتها إدارة المدرسة بحضور رضا حسام الدين مدير عام المجمع التعليمى وحسين مهدى مدير المدرسة وأسرة القائمين على العمل بالمدرسة والأساتذة والمعلمين وعدد كبير من أسر وأولياء الطلاب بمختلف المراحل التعليمية وذلك إحتفالا بختام الأنشطة الفنية للعام الدراسى 2017-2018.

كما قام المحافظ ومرافقوه من القيادات بافتتاح المعرض السنوى لأنشطة طلاب المدرسة بمختلف المراحل التعليمية وأشاد بجهود جميع أولياء الأمور وأسر الطلاب فى تخريج أبناء بهذا المستوى العلمى وصناعة جيل يستطيع حمل راية مصر وقياداتها مستقبلا.
محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)
محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)
محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)
محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)
محافظ الإسماعيلية يشهد الحفل السنوي (صور)
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