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البدري محل سخرية جماهير الترجي.. تعرف على السبب‎

السبت 05/مايو/2018 - 04:45 م
البدري محل سخرية جماهير الترجي.. تعرف على السبب‎
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مروى الجلاصي
 
تعرض حسام البدري مدرب النادي الأهلي المصري، إلى سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي من جماهير الترجي الرياضي التونسي، إثر إنتهاء مباراة "شيخ الأندية التونسية" و "المارد الأحمر" مساء أمس.

و تأتي سخرية الترجيين من البدري، بسبب صورة تم إلتقاطها له و تضمنت لقطتان، الأولى و هو بصدد السجود عندما تمكن مروان محسن من إتتاح التسجيل للأهلي بالدقيقة 65 من زمن المباراة، في حين تمثلت اللقطة الثانية، في عدول البدري عن السجود بمجرد ما ألغي هدف محسن من الحكم السينغالي مالانج دييوهيو بداعي التسلل.

و يشار، إلى أن ملعب برج العرب بالإسكندرية إحتضن مساء أمس الجمعة أولى مباريات الدور الأول من مسابقة رابطة الأبطال الإفريقية، التي جمعت كل من الأهلي المصري و الترجي الرياضي التونسي، و إنتهت بالتعادل السلبي للفريقين.
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