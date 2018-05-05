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"الكهرباء" تفصل 5 مسؤولين في المدينة المنورة بسبب الفساد

السبت 05/مايو/2018 - 04:43 م
الكهرباء تفصل 5 مسؤولين في المدينة المنورة بسبب الفساد
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وكالات
 
 ذكر تقرير حديث أن الشركة السعودية للكهرباء قررت فصل 5 من قياداتها وكبار مسؤوليها في المدينة المنورة، وإحالتهم للجهات المختصة، عقب رصد تجاوزات مالية وإدارية.

وقالت مصادر لصحيفة "سبق"، اليوم السبت، أن سبب فصل المسؤولين يرجع إلى رصد شبهات فساد إداري ومالي في مشاريع الشركة.

وأضافت المصادر، أن الفصل تم أيضاً نتيجة وجود شبه تواطؤ مع مقاولين بهدف التربح، وترسية المشاريع، وعدم الإنجاز، وتمرير نقص المواصفات، فضلاً عن الهدر في أموال الشركة السعودية للكهرباء.

وأوضحت، أن عدد المفصولين والمحالين للتحقيق وصل لـ5 أشخاص، فيما تم توجيه إنذارات لآخرين، وتكليف عدد من الموظفين لتغطية أعمال المسؤولين السابقين.

المزيد عن: مكافحة الفساد الكهرباء السعودية الاقتصاد السعودى اخبار الاقتصاد
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