براءة اختراع جديدة من سامسونج لهاتف يمكن طيه ثلاث مرات

حصلت شركة سامسونج على براءة اختراع لهاتف يمكن طيه لثلاث مرات، وليس مجرد هاتف ذكي يمكن طيه إلى النصف فقط، ومنح براءات الاختراع ليس ضمانًا بأن سامسونج تقوم بصنع هذه الأجهزة، فالعديد من الأجهزة الحاصلة على براءة اختراع لا يتم إنتاجها على أرض الواقع.



