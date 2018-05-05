ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

براءة اختراع جديدة من سامسونج لهاتف يمكن طيه ثلاث مرات

السبت 05/مايو/2018 - 04:39 م
براءة اختراع جديدة من سامسونج لهاتف يمكن طيه ثلاث مرات
طباعة
 
حصلت شركة سامسونج على براءة اختراع لهاتف يمكن طيه لثلاث مرات، وليس مجرد هاتف ذكي يمكن طيه إلى النصف فقط، ومنح براءات الاختراع ليس ضمانًا بأن سامسونج تقوم بصنع هذه الأجهزة، فالعديد من الأجهزة الحاصلة على براءة اختراع لا يتم إنتاجها على أرض الواقع.

ويبدو الهاتف مثل التصاميم المتوقعة السابقة، وتسمح الشاشتين لاستخدام أكثر من تطبيق أو لمشاهدة ما يريد على شاشة واسعة، كما يمكن بسهولة طي الهاتف ليكون عبارة عن جهاز صغير ووضعه في الجيب، حسب موقع "بيزنس إنسايدر" 
المزيد عن: هاتف جديد هاتف سامسونج تقنية جديدة براءة اختراع
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد - زامبيا
1
x
15:00
1
امبابان سوالوز - سوازيلاند
مازيمبي - جمهورية الكونجو
4
x
15:00
1
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
توغو بور - توجو
-
x
18:00
-
حوريا - غينيا
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
-
x
18:00
-
النجم الساحلي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
1
x
13:30
2
كريستال بالاس
ليستر سيتي
0
x
16:00
1
وست هام يونايتد
واتفورد
2
x
16:00
0
نيوكاسل يونايتد
وست بروميتش ألبيون
0
x
16:00
0
توتنهام هوتسبير
بورنموث
1
x
16:00
0
سوانزي سيتي
إيفرتون
-
x
18:30
-
ساوثهامتون
الدوري الإسباني
فياريال
-
x
20:45
-
فالنسيا
الدوري البرتغالي الممتاز
سبورتينج لشبونة
-
x
21:30
-
بنفيكا
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/5/2018 5:00:03 PM