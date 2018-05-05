براءة اختراع جديدة من سامسونج لهاتف يمكن طيه ثلاث مرات
السبت 05/مايو/2018 - 04:39 م
حصلت شركة سامسونج على براءة اختراع لهاتف يمكن طيه لثلاث مرات، وليس مجرد هاتف ذكي يمكن طيه إلى النصف فقط، ومنح براءات الاختراع ليس ضمانًا بأن سامسونج تقوم بصنع هذه الأجهزة، فالعديد من الأجهزة الحاصلة على براءة اختراع لا يتم إنتاجها على أرض الواقع.
ويبدو الهاتف مثل التصاميم المتوقعة السابقة، وتسمح الشاشتين لاستخدام أكثر من تطبيق أو لمشاهدة ما يريد على شاشة واسعة، كما يمكن بسهولة طي الهاتف ليكون عبارة عن جهاز صغير ووضعه في الجيب، حسب موقع "بيزنس إنسايدر"
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