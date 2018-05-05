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في رمضان.. نصائح عليكِ اتباعها لتحصلي على بشرة طبيعية ومشرقة!

السبت 05/مايو/2018 - 04:40 م
في رمضان.. نصائح عليكِ اتباعها لتحصلي على بشرة طبيعية ومشرقة!
أرشيفية
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أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الفضيل، ولا شكّ بأنك بدأت تتجهّزين نفسياً ومعنوياً وصحياً من أجل عيشه بطريقة مثالية. لكن في المقابل هل فكرت أيضاً بصحتك الجمالية لاسيما من ناحية البشرة والعناية بها؟! لا بدّ من فعل ذلك لأن البشرة تتأثر كثيراً بالصوم والسهر ولا بدّ من حمايتها لتبقي طوال الشهر الفضيل متألقة بإطلالة طبيعية ومشرقة لا شائبة فيها.

إشربي كميات كافية من المياه:
ابدأي من هذه الدّقيقة، بشرب كميات كبيرة من المياه، ولا بدّ من تناول ليترين الى ثلاثة في اليوم، فكريمات الترطيب الخارجية ليست كافية لجعل البشرة لينة ونضرة خالية من الشوائب. تعمل المياه على تنقية الوجه وشدّه، لذلك ادخّري كميات كبيرة منها في جسمك وبشرتك حفاظاً على إطلالة مثالية.

تناولي الخضار الخضراء بكثافة: 
أكثري من تناول الخضار، لاسيما تلك الخضراء الغنية بالمياه والفيتامينات. فهي تعزز ليونة البشرة ونضارتها هذا غير أنها تغذّيها وتمنع ظهور علامات تعبها المبكرة.واكتشفي أيضاً أهم النصائح للعناية بالبشرة أثناء خسارة الوزن

نامي لساعات كافية: 
لا شكّ بأنك أصبحت تعلمين مدى أهمية النوم للحفاظ على بشرة شابة ومشرقة. وبما أنك ستحتاجين للإستيقاظ ليلاً من أجل تناول الفطور، لا بدّ إذاً من وجوب تعويض نقص النوم بدءاً من الآن كي لا تعززي مظهر تعب البشرة فيما بعد. نامي يومياً من 8 الى 9 ساعات إن أمكن لتستطيع بشرتك الصمود بوجه علامات التعب لأطول فترة ممكنة.

رطبي البشرة يومياً: 
إن كنت تغضّين النظر في بعض الأوقات عن تطبيق كريمك المرطّب، لا تفعلي ذلك من الآن فصاعداً، لأن ترطيبها الخارجي أمر ضروري لاسيما مع ارتفاع الحرارة التي تمتص الرطوبة لتترك لك بشرة جافة لا حياة فيها. يُذكر أنه عليك تطبيق واقي الشمس يومياً لمنع ظهور الكلف والنمش.
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