"البنا": رفع محفظة تمويل مشروع البتلو من 300 مليون جنيه إلى 500

صرح وزير الزراعة عبد المنعم البنا، بأن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى رفع محفظة تمويل مشروع البتلو من 300 مليون جنيه حاليا إلى 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه سيعرض على رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل تعديل دراسة تحديد السعر الاستراشادي.





وأشار البنا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، إلى أن البنك الزراعي قدم قروض للمشروع بقيمة 195 مليون جنيه، ورد على سؤال بشأن إمكانية زيادة سعر بنجر السكر قال: عملية التعاقد يتم بين القطاع الخاص والفلاح، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد زيادة سعر الطن ليبلغ 400 جنيه، منوها إلى أن الوزارة ستسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة سعر الطن ليبلغ 500 جنيه وهو ما يتعمد على جودة التقاوي.



