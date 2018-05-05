حيل ذكية لتطبيق ظلال "عيون" لافت وجذاب

تُخفق الكثير من النساء في استخدام ظلال العيون بطريقة صحيحة، إذ يعتبرن الأمر شديد الصعوبة، ما يضطّرهن أحيانا إلى الاستغناء عنه، وحتى تجنّبه تماما.





ولكن، هنالك 4 حيل ذكية.. تستطيع المرأة من خلالها وضع ظلال العيون بطريقة صحيحة.





وهنا، نقدم لكِ سيدتي مجموعة من النصائح المهمة:-





اللون البيج

لجعل ألوان ظلال العيون مشرقة ونابضة بالحياة، عليكِ العمل على البطانة بشكل جيد.. استخدمي ظلال اللون البيج كقاعدة، وذلك بعد وضع الأساس التمهيدي لعينيك، والذي يعمل على قاعدة صلبة لظلال العيون، ما يحل مشكلة تثبيت ظلال الجفون، وخاصة على جوانب العين.





تطبيق الظلال بالترتيب الصحيح

هناك أمر خاطىء تماما في تطبيق ظلال العيون، إذ يجب ألا تبدئي أبدا بظل داكن، وعليكِ تطبيق لون فاتح على جفنكِ، ثم امزجي الظل المتوسط في وسط جفنكِ للخارج، ثم تطبيق أحلك لون تنوين وضعه على الركن الخارجي والزاوية، مع الانتهاء بلون انتقالي خفيف يمزج المجموعة معا.





استخدام الآي شادو كبطانة لنظرة ناعمة

لو كنتِ تفضلين النظرة الناعمة، استخدمي ظلال العيون بدلا من كحل العين لمنع “التلطيخ”؛ لأنه الأسهل في الاستخدام، ويمكنكِ إتقانه بسهولة عن طريق استخدام فرشاة بطانة رقيقة، لسحب خط رفيع من ظلال العيون، عبر خط الرموش العلوي، كما يجب استخدام ظلال العيون الأسود أو البني للحصول على مظهر طبيعي للبطانة.





فرشاة الساعة الرملية