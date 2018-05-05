وزير الدفاع الإسرائيلى السابق: كنا على وشك إسقاط مقاتلة روسية

أكدّ وزير الدفاع الإسرائيلى السابق موشيه يعلون، أنّ قوات الاحتلال كانت على بعد لحظات من إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية متجهة نحو المجال الجوى الإسرائيلى، قبل تغيير مسارها فى اللحظة الأخيرة.

وأدلى يعلون بهذه التصريحات لوكالة "نوفوستى" الروسية، اليوم، حيث كان يشير إلى حادث وقع عام 2015، بعد أن وضعت إسرائيل وروسيا سلسلة من الآليات لتنسيق الأنشطة فى سماء سوريا وتجنب الصدام.





وأضاف يعلون، أنّ إسرائيل حدّدت الطائرة التى كانت تقترب من المجال الجوى، وكانت على استعداد لإسقاطها إذا لم تغير المسار، ولكنها فضلّت تحذير القيادة الروسية بقاعدة حميميم السورية، وقامت الطائرة بتغيير مسارها.





وجاء ذلك بعد أن أسقطت تركيا طائرة روسية كانت تحلق على طول الحدود التركية السورية، وأثارت أزمة دبلوماسية.