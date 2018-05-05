غدًا.. "النقد الدولى" يناقش النمو الشامل وخلق فرص عمل فى مصر

ينظم صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المصري والحكومة مؤتمرا رفيع المستوى، تحت عنوان "النمو الشامل وخلق فرص عمل" غدا الأحد.





يناقش المؤتمر النجاحات التي حققتها مصر والاستقرار الاقتصادى الكلى، وبناء توافق في الآراء بين الأطراف المعنية حول الإصلاحات اللازمة في الفترة المقبلة إلى الوصول إلى نمو اقتصادي أعلى يشمل مختلف شرائح المجتمع، وخلق فرص عمل على أساس مستدام، لتلبية احتياجات السكان الذين يتسمون بارتفاع نسبة الشباب والنمو السريع.





ويهدف المؤتمر إلى تحديد أولويات عامة للإصلاح الهيكلي من شأنها أن تعالج التحديات التي تواجه مصر على المدى المتوسط.





وسيضم مجموعة من كبار صناع السياسات الماليين الدوليين والمصريين، وعدد من الخبراء لتبادل الآراء والنظر في تجارب الإصلاح الدولية الناجحة، وكيف يمكن الاستفادة منها، وسيكون من بين المتحدثين شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزي وديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي.