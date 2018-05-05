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مكان له تاريخ.. معبد أبو سمبل

السبت 05/مايو/2018 - 04:34 م
مكان له تاريخ.. معبد أبو سمبل
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يرجع إلى عصر الملك رمسيس الثاني الذى قام ببناءه عام 1250 قبل الميلاد ويقع على الشاطئ الغربي لبحيرة ناصر وراء السد العالي حيث تم نقلة من مكانة الأصلي خوفا علية من الغرق تحت الماء  عام 1960 خلال عملية نقل ضخمة أستغرقت 4 سنوات. 

ويتكون من معبدين كبيرين نحتا في الصخر وفي مدخله يوجد ست تماثيل ضخمة أربعة منها لرمسيس الثاني وأثنين لزوجتة نفرتاري وكان من أعظم معابد مصر القديمة حيث يتميز بضخامة تماثيلة وروعة جدرانه المزينة بالعديد من النقوش الرائعة.
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