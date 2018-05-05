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تعرف على موعد نهائي الكأس و عدد تذاكر الإفريقي و النجم‎

السبت 05/مايو/2018 - 04:35 م
تعرف على موعد نهائي الكأس و عدد تذاكر الإفريقي و النجم‎
النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي
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مروى الجلاصي
 
أعلن المكتب الجامعي، على موعد المباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم التي ستجمع كل من النادي الإفريقي والنجم الرياضي الساحلي بالملعب الأولمبي برادس.

و ستكون المقابلة النهائية، يوم الأحد 13 ماي 2018 على تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، بحضور 30 ألف مشجع بالتناصف بين الفريقين.
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