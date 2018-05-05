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منذر رياحنة: "أبو عمر المصري" يهدف للتوعية بخطورة الإرهاب

السبت 05/مايو/2018 - 03:07 م
منذر رياحنة: أبو عمر المصري يهدف للتوعية بخطورة الإرهاب
منذر رياحنة
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شيماء عطية
 
كشف الفنان الأردني منذر رياحنة عن طبيعة الشخصية التي يلعبها في مسلسل "أبو عمر المصري" المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، مؤكدًا أن العمل يهدف إلى توعية المشاهد بخطورة الإرهاب.

وغرد "رياحنة" عبر "تويتر": "‏انعطافات نفسيه وعملية استقطاب تصَيٌد ثم غسل الدماغ حالهة من الانزلاق في دوامة الإرهاب وتحويل شخصية ⁧‫حسين‬⁩ إلى قنبلة موقوتة تعيشونها من خلال عمل درامي لتوعية المشاهد بمدى حجم وخطورة الإرهاب في ⁧‫ابو عمر المصري‬⁩ ⁧‫منذر رياحنة، وأحمد عز‬⁩ إخراج ⁧‫أحمد خالد موسى‬⁩".

مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم، ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع واحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى.
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