"السقف" أرخصهم.. تعرف على أسعار المراوح في الأسواق للحد من حرارة الصيف
السبت 05/مايو/2018 - 02:55 م
مع هجوم فصل الصيف بارتفاع كبير في درجات الحرارة درجات الحرارة بمصر الأمر الذي يدفع المصريين للتفكير مرارا في نوعية المروحة الذين يقبلون على شرائها؛ للتخلص من حرارة الطقس الذى وضعتهم فيه الموجات الساخنة التى عادة مت تهب علينا من الدول الأفريقية أو دول الخليج العربى.
وفيما يلي أسعار بعض أنواع المراوح وأنواعها:
أسعار المراوح في الأسواق
مروحة سقف تورنيدو 52 بوصة: 400 جنيه
مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 430 جنيها
مروحة سقف تورنيدو 48 بوصة: 358 جنيها
مروحة بوكس تورنيدو 14 بوصة: 395 جنيها
مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 439 جنيها
مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة: 450 جنيها
مروحة بوكس استاند تورنيدو 14 بوصة: 520 جنيها
مروحة حائط توشيبا 16 بوصة: 545 جنيها
مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة: 565 جنيها
مروحة حائط توشيبا بالريموت كنترول 16 بوصة: 585 جنيها
مروحة مدارية توشيبا كاريوكا 16 بوصة: 635 جنيها
مروحة بوكس فريش 12 بوصة: 299 جنيها
مروحة استاند فريش 14 بوصة: 590 جنيها
مروحة حائط فريش 18 بوصة: 650 جنيها
مروحة سقف فريش 56 بوصة: 340 جنيها
مروحة بوكس فريش 14 بوصة: 450 جنيها
مروحة سقف أكاي 14 بوصة: 240 جنيها
مروحة استاند اكاي 14 بوصة: 340 جنيها
مروحة سقف ATA 14 بوصة: 220 جنيها
مروحة استاند ATA 18 بوصة: 350 جنيها
مروحة سقف باناسونيك 49 بوصة: 675 جنيها
مروحة بوكس باناسونيك 14 بوصة : 495 جنيها
وفيما يلي أسعار بعض أنواع المراوح وأنواعها:
أسعار المراوح في الأسواق
مروحة سقف تورنيدو 52 بوصة: 400 جنيه
مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 430 جنيها
مروحة سقف تورنيدو 48 بوصة: 358 جنيها
مروحة بوكس تورنيدو 14 بوصة: 395 جنيها
مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 439 جنيها
مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة: 450 جنيها
مروحة بوكس استاند تورنيدو 14 بوصة: 520 جنيها
مروحة حائط توشيبا 16 بوصة: 545 جنيها
مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة: 565 جنيها
مروحة حائط توشيبا بالريموت كنترول 16 بوصة: 585 جنيها
مروحة مدارية توشيبا كاريوكا 16 بوصة: 635 جنيها
مروحة بوكس فريش 12 بوصة: 299 جنيها
مروحة استاند فريش 14 بوصة: 590 جنيها
مروحة حائط فريش 18 بوصة: 650 جنيها
مروحة سقف فريش 56 بوصة: 340 جنيها
مروحة بوكس فريش 14 بوصة: 450 جنيها
مروحة سقف أكاي 14 بوصة: 240 جنيها
مروحة استاند اكاي 14 بوصة: 340 جنيها
مروحة سقف ATA 14 بوصة: 220 جنيها
مروحة استاند ATA 18 بوصة: 350 جنيها
مروحة سقف باناسونيك 49 بوصة: 675 جنيها
مروحة بوكس باناسونيك 14 بوصة : 495 جنيها