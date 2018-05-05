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"السقف" أرخصهم.. تعرف على أسعار المراوح في الأسواق للحد من حرارة الصيف

السبت 05/مايو/2018 - 02:55 م
السقف أرخصهم.. تعرف على أسعار المراوح في الأسواق للحد من حرارة الصيف
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مع هجوم فصل الصيف بارتفاع كبير في درجات الحرارة درجات الحرارة بمصر الأمر الذي يدفع المصريين للتفكير مرارا في نوعية المروحة الذين يقبلون على شرائها؛ للتخلص من حرارة الطقس الذى وضعتهم فيه الموجات الساخنة التى عادة مت تهب علينا من الدول الأفريقية أو دول الخليج العربى.

وفيما يلي أسعار بعض أنواع المراوح وأنواعها:

أسعار المراوح في الأسواق

مروحة سقف تورنيدو 52 بوصة: 400 جنيه

مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 430 جنيها

مروحة سقف تورنيدو 48 بوصة: 358 جنيها

مروحة بوكس تورنيدو 14 بوصة: 395 جنيها

مروحة سقف تورنيدو 56 بوصة: 439 جنيها

مروحة مكتب تورنيدو 16 بوصة: 450 جنيها

مروحة بوكس استاند تورنيدو 14 بوصة: 520 جنيها

مروحة حائط توشيبا 16 بوصة: 545 جنيها

مروحة حائط تورنيدو 18 بوصة: 565 جنيها

مروحة حائط توشيبا بالريموت كنترول 16 بوصة: 585 جنيها

مروحة مدارية توشيبا كاريوكا 16 بوصة: 635 جنيها

مروحة بوكس فريش 12 بوصة: 299 جنيها

مروحة استاند فريش 14 بوصة: 590 جنيها

مروحة حائط فريش 18 بوصة: 650 جنيها

مروحة سقف فريش 56 بوصة: 340 جنيها

مروحة بوكس فريش 14 بوصة: 450 جنيها

مروحة سقف أكاي 14 بوصة: 240 جنيها

مروحة استاند اكاي 14 بوصة: 340 جنيها

مروحة سقف ATA 14 بوصة: 220 جنيها

مروحة استاند ATA 18 بوصة: 350 جنيها

مروحة سقف باناسونيك 49 بوصة: 675 جنيها

مروحة بوكس باناسونيك 14 بوصة : 495 جنيها
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