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وزير يمني: مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود في ميناء الحديدة

السبت 05/مايو/2018 - 03:12 م
وزير يمني: مليشيا الحوثي تهدد ‏بتفجير 19 سفينة محملة بالوقود في ميناء الحديدة
ميناء الحديدة اليمني
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وكالات
 

قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني "إن مليشيا ‏الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، هددت ‏بتفجير 19 سفينة في منطقة المخطاف بميناء ‏الحديدة تحمل أكثر من 200 ألف طن من الوقود ‏وذلك بعد أن منعتها من دخول الميناء لتفريغ ‏حمولتها".‏

 

وأكد الجبواني في تصريح له نقله الموقع الإلكتروني ‏التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن هذا التصرف يعد ‏فاشياً ويدل على همجيتها ومدى الإجرام الذي ‏وصلت إليه، مضيفاً أن "مليشيا الحوثي، باتت تشكل خطراً لا ‏يقتصر على اليمن وحسب، بل على الإقليم والعالم ‏والإنسان والبيئة والممرات الدولية والتجارة ‏العالمية".‏

 

وحمل الوزير الجبواني اليمليشيا الحوثية، المسؤولية ‏الكاملة على مثل هذه التصرفات، داعياً المجتمع ‏الدولي للتحرك العاجل لإيقاف الكارثة، مؤكداً ‏استعداد ميناء عدن لاستقبال السفن التي تحتجزها ‏المليشيا وتوزيع حمولتها من الوقود على مختلف ‏أنحاء البلاد.‏

 

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