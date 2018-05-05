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بعد طرحه.. "مسدس أيفون" يثير الجدل في أمريكا!

السبت 05/مايو/2018 - 03:04 م
بعد طرحه.. مسدس أيفون يثير الجدل في أمريكا!
مسدس أيفون
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روجت الجمعية الوطنية للسلاح في الولايات المتحدة الأمريكية "مسدسا" يبدو وكأنه هاتف ذكي، مما أثار الجدل وجعل "جاكلين كورين" تنتقد هذا الأمر واتهمتهم بتشجيع المواطنين على قتل بعضهم البعض، بعد حادثة إطلاق النار في "باركلاند"، وقامت بهذا من خلال موقع "تويتر".

فالمسدس يشبه هاتف "آيفون"، ووصفته الجمعية الوطنية للسلاح بأمريكا، بأنه خيار مثالي للدفاع عن النفس، ويتميز بسهولة استخدامه، وجاء هذا وفقًا لما نشرته شبكة سكاي نيوز.

ووصفت الشركة المصنعة مسدسها الذي يتنكر على هيئة هاتف ذكي، بأنه يمنع حامله من الوقوع ضحية للاعتداءات، فهو غير قابل للاكتشاف أو الملاحظة من قبل المهاجمين.

وقد ابتكر "كيرك كجيلبرغ" رئيس الشركة التنفيذي، بعد رؤية أحد الأطفال مسدسا في المطعم، فأصيب بالخوف الشديد، ويذكر أن، الشركة المصنعة "ايديل كونسيل" تلقت لـ12 ألف طلب شراء.
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