لأول مرة.. "السعودية" تتيح لمسافريها خدمة "الواتس آب" مجانًا

أطلقت الخطوط السعودية، اليوم السبت، خدمة جديدة وغير مسبوقة على مستوى الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا تتيح لضيوفها المسافرين على رحلاتها الداخلية ووجهات دولية منتقاة التواصل "مجاناً" عبر تطبيق "واتس آب" “WhatsApp” للتواصل الاجتماعي الأكثر شهرة واستخداما في المملكة وعلى مستوى العالم.





ووفق صحيفة "سبق"، بدأ تقديم الخدمة المجانية الجديدة على جميع الرحلات الداخلية التي يتم تشغيلها بطائرات مزودة بخدمة الانترنت في أسطولها الحديث من طائرات B777-300 و B787 و A330-300 والجيل الجديد من طائرات A320، وكذلك الرحلات الدولية إلى كل من "دبي، لندن، مانشستر، باريس، مدريد، واشنطن، نيويورك، لوس انجلوس، وتورنتو".





وقال مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر: الخدمة الجديدة تأتي ضمن برنامج شامل لتطوير كافة الخدمات في جميع مواقع الخدمة بما يفوق تطلعات الضيوف وذلك في سياق مبادرة TOP5التي تم إطلاقها في فبراير الماضي.





وأضاف: بدأ تنفيذ المبادرة بشكل تدريجي اعتباراً من منتصف ابريل، ضمن برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها متسقاً مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وما تتضمنه من مبادرات ملهمة ومشاريع استراتيجية تهدف إلى التطوير والتنمية الشاملة.





وأردف: تعتز الخطوط السعودية بتقديم الخدمة الجديدة لضيوفها الكرام، وتفخر بأن تكون أول ناقل جوي في المنطقة يقدم خدمة التواصل المجاني عبر تطبيق "WhatsApp" لضيوفه المسافرين.





وتابع: هذه الخدمة أصبحت متاحة لجميع ضيوف "السعودية" دون استثناء على جميع الدرجات، ولا تتطلب إعدادات سابقة أو رمز للدخول، وإنما تفعيل التطبيق ليتم الربط تلقائيا ليبقوا على تواصل دائم مع أهلهم وأصدقائهم وليتمكنوا من إدارة ومتابعة أعمالهم خلال استمتاعهم بالسفر على رحلات الخطوط السعودية.





وقال "الجاسر": الناقل الوطني ماضٍ في تطوير الخدمات والمنتجات على طائرات أسطوله الحديث ومن ذلك تقنية الاتصالات الفضائية الأحدث على مستوى العالم.





وأضاف: الخطوط السعودية سوف تبدأ بنهاية شهر يونيو المقبل في توفير خدمات الاتصال الهاتفي والبث التلفزيوني المباشر والانترنت بسرعة 3.5G على متن طائراتها الحديثة التي يتم تجهيزها حالياً بأحدث تقنيات الاتصالات.







