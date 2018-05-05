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سرْ تمسك ريهانا بالزواج من الملياردير السعودي

السبت 05/مايو/2018 - 03:00 م
سرْ تمسك ريهانا بالزواج من الملياردير السعودي
ريهانا وحبيبها الملياردير السعودي
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الفجر الفني
 
وصفت المطربة العالمية ريهانا، الملياردير السعودي حسن جميل، ابن رجل أعمال وصاحب أحد أكبر توكيلات السيارات بالمملكة، والمنتظر زواجها منه، بأنَّه أفضل شخص ارتبطت به، نافية كل ما يتردَّد عن فشل ارتباطهما.

وعن الملياردير السعودي، قالت ريهانا، خلال حوار لها مع المجلة الشهيرة "Vogue": "لم أقابل أحدًا يستحقني مثله من قبل"، مؤكدة أنها تهتم بصحتها وتفضّل أن تكون في المكان المناسب على أن تحادث أحدًا لساعات على الجوال.

وردًا على أن زواجها بالملياردير السعودي، أصبح مهددًا؛ بسبب خطيبها السابق كريس براون، قالت ريهانا: "لم أعد أنا وكريس أصدقاء بعد الآن، ولكننا لسنا أعداء، اقبلوا الأمر كما هو".

وكانت قناة "mcetv" الفرنسية تحدثت عن أنَّ زواج المغنية العالمية ريهانا بالملياردير السعودي، أصبح مهددًا؛ وذلك بسبب خطيبها السابق كريس براون، موضحة أنَّ الصديق السعودي الحالي للمغنية الشهيرة يساوره القلق حيال رغبة براون في استعادة ريهانا، في وقتٍ تتردّد فيه شائعات عن قرب زواجهما، بل لدرجة وصلت إلى أنهما تزوجا سرًّا.
المزيد عن: زواج ريهانا والمياردير السعودي ريهانا وحبيبها السعودي ريهانا
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