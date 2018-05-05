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ميدو يتمني انتقال محمد صلاح لهذا النادي!

السبت 05/مايو/2018 - 03:03 م
ميدو يتمني انتقال محمد صلاح لهذا النادي!
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الفجر الرياضي
 

تمني أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك ودجلة، انتقال لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلي نادي ريال مدريد الإسباني.


وقال ميدو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بتويتر: جاريث بيل إلى توتنهام وصلاح إلى ريال مدريد.. أحب رؤية ذلك يحدث".


وربطت تقارير صحفية إسبانية محمد صلاح بالانضمام لريال مدريد في الصيف المقبل لتعزيز الخط الهجومي للفريق.

 

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