بالترتيب.. إليكم أكثر الهواتف الذكية مبيعًا حول العالم

وفقًا لتقارير جديدة أكدت أن هاتف أيفون X، يعد من أكثر الهواتف مبيعًا في الربع الأول من 2018، كما تمكنت أبل من بيع 16 مليون وحدة من هذا الهاتف، حسب دراسة لـ"ستراتيجي أناليتيك".





وجاء في المركز الثاني "آيفون 8" بـ12.5 ملايين وحدة، والمركز الثالث "آيفون 8 بلس" بـ8.3 ملايين وحدة، متبوعا بـ"آيفون 7" مع 5.6 ملايين وحدة.





ويأتي بالمركز الخامس هاتف شركة "شاومي" الصينية، حيث تم شحن 5.4 ملايين وحدة، فيما احتل هاتف شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، "جالاكسي إس 9 بلس" المركز السادس، حيث باعت 5.3 ملايين وحدة.





وفقًا لما قاله "نيل كامبلينج"، مدير مجموعة "ميراباد" للأوراق المالية، "إن الشركة لن تنتج أي هاتف "آيفون X" جديد، مضيفا: "سيتم إلغاء هذا الجهاز من الأسواق بعد جيل واحد فقط".